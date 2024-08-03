قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة التربية والتعليم، ستعلن غدًا الأحد، موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وقال خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات هذا العام بلغ 767 ألف طالب.

وأضاف أن مؤشرات النجاح تشير إلى أن نتائج امتحانات هذا العام «مبشرة»، موضحا أن وزارة التربية والتعليم ستصدر بيانا، غداً الأحد، يحدد فيه الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

وذكر أن وزارة التربية والتعليم انتهت من كافة إجراءات تصحيح أوراق الإجابات ورصد درجات الطلاب، بما في ذلك درجات الرأفة.