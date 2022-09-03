المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ينظم أولى ورش حملة «مناخ مستدام»

شهد مقر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، انطلاق أولى ورش العمل لحملة "مناخ مستدام" في ضوء استضافة مصر لمؤتمر COP 27.

يأتي ذلك في إطار التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم التغيرات المناخية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر مقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، إن ورشة العمل تناولت التعرف على الأخطار التي تواجه كوكب الأرض بسبب الانبعاثات والتغيرات المناخية، وعرض صور واقعية لدول العالم التي تأثرت بالتلوث البيئي، بالإضافة إلى التطرق إلى الأسباب الواقعية التي قد يقوم بها الإنسان بشكل، يومي وتتسبب في زيادة مشكلة التغيرات المناخية من خلال سلوكيات ليست صديقة للبيئة، مؤكدة عرض الحلول اللازمة لدعم البيئة وما يمكننا كمواطنين القيام به للحفاظ على البيئة في حياتنا اليومية.

جاء ذلك بحضور عدد من عضوات فرع المجلس، ومنسق الورشة الدكتورة هالة نصر، وحاضربها خالد الشافعي استشاري تطوير مؤسسي بمؤسسة مصر الخير، ومحمود نجيب استشاري تطوير مؤسسي بمؤسسة مصر الخير، و30 مواطنا ومواطنة من الفئات المختلفة.