كوهين يزور البحرين للمرة الأولى لافتتاح سفارة إسرائيل بمقرها الدائم

يزور وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، البحرين اليوم الأحد، في أول زيارة له إلى واحدة من الدول الخليجية التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل في عام 2020، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس.

وسيلتقي كوهين نظيره البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، وسيفتتح رسميا السفارة الإسرائيلية بمقرها الدائم في المنامة، وسيوقع على العديد من الاتفاقيات بين البلدين.

وسيرافق كوهين خلال زيارته، رجال أعمال إسرائيليون، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين.

وسبق أن ألغيت زيارة كانت مزمعة لكوهين بسبب الجدل الذي أحاط بزيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للحرم القدسي الشريف في يوليو.

وتأتي الزيارة بعد أسبوع من تعرض كوهين لانتكاسة دبلوماسية، حيث تفجرت احتجاجات شديدة في ليبيا، بعدما أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن اجتماع كوهين بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش، التي تم وقفها عن العمل، وفقا لتقارير إعلامية.

ووافقت إسرائيل، في سبتمبر عام 2020، وبوساطة أمريكية، على إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات والبحرين. وأعلنت المغرب والسودان في وقت لاحق عن خطوات مشابهة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، قد زار أيضا البحرين العام الماضي. وافتتح وزير الخارجية السابق، يائير لابيد، السفارة الإسرائيلية بمقرها المؤقت في سبتمبر عام2021.

وفي عام 2022، زار رئيس الأركان الإسرائيلي افيف كوخافي ووزير الدفاع بيني جانتس انذاك البحرين.