لندن: روسيا تناشد مواطني الدول المجاورة منذ يونيو للتجنيد والقتال في أوكرانيا

أفاد تقيم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأنه اعتبارا من أواخر يونيو الماضي، تناشد روسيا مواطني الدول المجاورة من خلال إعلانات لتجنيد الأفراد والقتال في أوكرانيا.

وجاء في التقييم اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه ثمة إعلانات على الإنترنت لوحظت في أرمينيا وكازاخستان، تعرض الحصول على 495 ألف روبل "5140 دولارا" كدفعات أولية، ورواتب تبدأ من 190 ألف روبل "1973 دولارا".

وذكر التقييم، أن هناك جهود للتجنيد في منطقة كوستاناي الواقعة شمالي كازاخستان، وهو الأمر الذي جذب السكان من ذوي الأصول الروسية.

وتتواصل روسيا مع المهاجرين من آسيا الوسطى للقتال في أوكرانيا منذ مايو الماضي على الأقل، مع تقديم وعود بالحصول على الجنسية سريعا، ورواتب تصل قيمتها إلى 4160 دولارا.

وأكدت تقارير، أنه تمت مصادرة جوازات سفر عمال البناء المهاجرين الأوزبكيين في ماريوبول لدى وصولهم، وإجبارهم على الانضمام للجيش الروسي، كما أن هناك ما لا يقل عن 6 ملايين مهاجر من آسيا الوسطى في روسيا، ومن المرجح أن يعتبرهم الكرملين مجندين محتملين، بحسب ما ورد في التقييم الاستخباراتي.