كتائب القسام: نتنياهو وجيش الاحتلال يتحملون بشكل كامل مسؤولية مقتل الأسرى

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الاثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجيش الاحتلال يتحملون وحدهم المسئولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوةً على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، عن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قوله في تغريدة له على تطبيق تليجرام اليوم الاثنين، إن إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلاً من إبرام صفقةٍ سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى أو أحياء.

وأضاف أبو عبيدة: "نقول للجميع وبشكلٍ واضحٍ أنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليماتٌ جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".