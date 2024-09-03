وزير الخارجية الأردني يشيد بقرار بريطانيا تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، بقرار المملكة المتحدة تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وقال الصفدي، في تغريدة عبر منصة إكس اليوم:" لقد فعلت المملكة المتحدة الصواب بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ونحن نحث على توسيع هذا التعليق".

ودعا الصفدي جميع الدول إلى فرض حظر كامل على الأسلحة لإسرائيل ، مشيرا إلى أنه "ما لم تكن العواقب حقيقية، فإن نتنياهو لن يوقف عدوانه على غزة والضفة الغربية".

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال امس الاثنين إن المملكة المتحدة ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيص سلاح لإسرائيل بعد أن خلصت إلى أن استخدام المكونات البريطانية في غزة تشكل مخاطرة بانتهاك القانون الإنساني الدولي.