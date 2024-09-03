مفوض الأونروا: جنين يمزقها العنف والدمار منذ 6 أيام

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن جنين يمزقها العنف والدمار منذ 6 أيام، مطالبا بوجوب توفير حماية فورية للمدنيين.

وأضاف لازاريني، خلال منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "هذا يتسبب في خسائر في الأرواح وإصابات بما في ذلك بين المدنيين إضافة إلى أضرار جسيمة بالبنية التحتية".

وذكر أن السكان ليس لديهم سوى إمكانية محدودة للوصول إلى الغذاء والمياه والدواء، موضحا أن الأونروا تعمل مع الشركاء المحليين والإغاثة لتسليم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، وداعيا إلى حماية فورية للمدنيين في شتى أنحاء الضفة الغربية.

يأتي ذلك بينما يتواصل عدوان الاحتلال على الضفة لليوم السابع على التوالي.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حرم جامعة بيرزيت، وعاثوا خرابا في ممتلكات الحركة الطلابية، واستولوا على العديد من الممتلكات والمطبوعات الخاصة بالأنشطة الطلابية.

كما ألصق جنود الاحتلال منشورات ترهيب للطلبة، تدعوهم فيها إلى عدم المشاركة في الأنشطة الطلابية، وتتوعدهم بتدمير مستقبلهم، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي عن استشهاد 31 فلسطينيا، بينهم 18 في جنين، و6 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 683.