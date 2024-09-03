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خالد الجندي: المساكنة هي الترجمة الحديثة لكلمة زنا

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 7:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 7:50 م

قال الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المساكنة هي الترجمة الحديثة لكلمة زنا.

وأضاف خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر شاشة «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن المساكنة تعني إقامة رجل وسيدة سويا دون أن يكونا متزوجين.

وتابع: «مش هندلع المساكنة زي ما دلعوا الخمرة وقالوا مشروبات روحية، ودلعوا البيرة وقالوا مشروب طاقة.. دلعوا الحشيش وقالوا علاج بالأعشاب.. دلعوا الرشوة وقالوا تبس.. دلوقتي بيدلعوا الزنا ويسموه مساكنة».

كما استنكر الأقاويل التي تزعم أن الحجاب ليس فريضة، استنادًا إلى أن أركان الإسلام خمسة، وبالتالي طالما أن الحجاب ليس من ضمنها فلا يعد فريضة، معقبا: «إنا لله وإنها إليه راجعون».

ولفت - مستنكرًا - إلى أنه طبقًا لهذا الزعم، فالأمانة ليست من أركان الإسلام الخمسة وبالتالي لا داعٍ لها، وكذلك الأمر بالنسبة للوفاء وبر الوالدين.

وشدد على أن الإسلام بني على قيمة فاضلة وخلق نبيل، وعلى شرع الله العظيم.

 

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