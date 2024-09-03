القائم بعمل رئيس جامعة طنطا يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمجمع الطبي

أجرى الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال مشروعات الصيانة، وإعادة التأهيل للفصول والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل بكليات التمريض وطب الأسنان والعلوم.

وصرح الدكتور محمد حسين، خلال جولته، بأن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل تشمل رفع الكفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يخدم تحسين جودة الخدمات والبيئة التعليمية خاصة مع الطلب المتزايد للالتحاق ببعض التخصصات في كليات الجامعة ببرامجها المتميزة، مشددا على سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية طبقا للجداول الزمنية وبأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية؛ لضمان تحقيق أفضل استغلال لموارد الجامعة المادية بشكل مستدام.

وخلال جولته، تابع الدكتور محمد حسين، أعمال الصيانة التي تجريها كلية التمريض بالمعامل والمدرجات، موجها بسرعة إنهاء أعمال الصيانة في أقرب وقت وفقا للخطة الزمنية المحددة من قبل.

وشدد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المبنى الجديد الملحق بالكلية وفقا للخطة الاستراتيجية للجامعة في ضوء الطلب المتزايد على الالتحاق بالكلية وعدم قدرتها على استيعاب أعداد جديدة وعدم قبول أي تحويلات هذا العام.

وتفقد د. محمد حسين بكلية طب الأسنان، سير العمل بأعمال الإنشاءات بالمعامل والفراغات الدراسية بالدور الثالث والرابع.

وتابع أعمال التجهيزات للوقوف على آخر مستجدات الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع، مشددا على ضرورة الانتهاء من أعمال التجهيزات خلال 6 شهور وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وبكلية العلوم، تفقد أعمال الإنشاءات والصيانة بمبنى بيولوجي بالكلية؛ لتطوير المعامل والمدرجات الطلابية، لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، مشددا على ضرورة إنهاء أعمال الإنشاءات والصيانة طبقا للموصفات القياسية من حيث الجودة والتكلفة في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاتن أبو طالب عميد كلية طب الأسنان، والدكتور شيرين عبد المولي وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر الخضر وكيل كلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عصمت جميعي وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أمجد سلامة وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسني دوير مدير مركز الاستشارات الهندسية، والدكتور محمد أبو هلال نائب مدير مركز الاستشارات الهندسية، والمهندس محمد صبحي مدير الإدارة الهندسية بالجامعة.