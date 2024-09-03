محمد صبحي يفتتح مسرحيته الجديدة فارس يكشف المستور 19 سبتمبر

يبدأ الفنان محمد صبحي عرض مسرحيته الجديدة "فارس يكشف المستور" يوم الخميس 19 سبتمبر الجاري، ويستمر العرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، على مسرح مدينة سنبل.

وقد أعلن صبحي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، من خلال خاصية الاستوري، عن فتح باب الحجز للجمهور عبر الصفحة الرسمية وإحدى شركات الحجز الإلكتروني.

المسرحية، التي كتبها وأخرجها محمد صبحي، هي عمل كوميدي غنائي استعراضي، حيث شارك في تأليفها أيمن فتيحة، وقام بتصميم الديكورات محمد الغرباوي. أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، في حين تولى شريف حمدان الألحان والتوزيع.

يشارك في البطولة كل من: محمد صبحي، ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، انجيلكا أيمن، ليلى فوزي، داليدا، مصطفى يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبد المعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، ووليد هاني. كما يشارك في العرض مجموعة من الأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، وبلال محمد.

تستكمل المسرحية أحداثها عبر سبع مشاهد بديكورات متنوعة، وتعرض قصة أحفاد حافظ نجيب، الذي كان يقاوم الاحتلال ويستمتع بحس المغامرة، مع تقديم الكثير من المفاجآت.