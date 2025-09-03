محافظ سوهاج يشهد ختام البرنامج التدريبي المرأة تقود في المحافظات المصرية

شهد اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب بمجلس مدينة سوهاج على مدار 21 يوما متتالية، حيث اختتمت الفعاليات بمراسم انتهاء البرنامج بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وتسليم الشهادات للمتدربات، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتورة هبة خالد عضو الأكاديمية ومشرف برنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية، ومنسقي البرامج التدريبية بالأكاديمية والديوان العام.

وهنأ محافظ سوهاج المتدربات على اجتيازهن للبرنامج بنجاح، مثمنا دور الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهود القائمين عليها، ومجهودات القائمين بالتدريب على مدار فترة البرنامج بالمحافظة، من خلال تنوع المحاضرات، وورش العمل، في سبيل تطوير المتدربات، وصقل مهاراتهن الشخصية بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وكشف سراج، عن بشرى سارة لخريجي البرنامج، مؤكدا أهمية الاستفادة العملية مما تم اكتسابه خلال فترة التدريب، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مقابلات شخصية لهن مع سكرتير عام المحافظة، لاختيار من يثبتن كفاءتهن وقدرتهن على القيادة، تمهيدًا لتولي مواقع تنفيذية مثل: "رؤساء مدن، نواب رؤساء مدن، رؤساء قرى، وسكرتيري وحدات محلية قروية"، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتمكين المرأة من القيادة.

يذكر أن فعاليات البرنامج التدريبي ركزت على تنمية المهارات القيادية والإدارية للمشاركات، بما يسهم في تعزيز دور المرأة في المجتمع المحلي، ودعم جهود الدولة في مجال تمكين المرأة المصرية على مستوى المحافظات، كما استهدف البرنامج تأهيل المتدربات للقيام بأدوار فاعلة في مجتمعاتهن، انطلاقًا من أن المرأة المصرية ليست فقط شريكًا في التنمية، بل قوة دافعة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستعدادًا للمستقبل.