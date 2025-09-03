أبو الغيط: غرور القوة والمكاسب الشخصية أعمت دولة الاحتلال عن التفكير السوي

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، وزيرة خارجية فلسطين فارسين شاهين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وأكد أبو الغيط فى بيان أن اللقاء تناول الموقف الفلسطيني على مختلف الأصعدة، لا سيما في ضوء إصرار الاحتلال الإسرائيلي على مباشرة الحرب الإجرامية في غزة، وإحباطه لكافة المساعي المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وشدد أبو الغيط خلال اللقاء على أن الاحتلال لا يُدرك قدر العزلة الدولية التي تسبب فيها لإسرائيل، وأن غرور القوة وحسابات المكاسب الشخصية قد أعمت قادته عن التفكير السوي، مؤكداً أن إسرائيل صارت مُدانة في محكمة الرأي العام العالمي وأن تبعات حرب الإبادة بكل ما شهدته من تجرد من الإنسانية واستهانة بأرواح البشر لطخت سمعة دولة الاحتلال إلى الأبد.

واستمع أبو الغيط باهتمام خلال اللقاء لرؤية الوزيرة الفلسطينية لمُقتضيات التحرك السياسي في المرحلة المُقبلة، وضم صوته إلى صوتها في مطالبة الإدارة الأمريكية بالتراجع عن قراراها الامتناع عن منح التأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الجاري، مؤكداً أن القرار مخالف للقانون الدولي ولاتفاقية المقر، كما أنه لا يخدم أجندة السلام.

وأكد أبو الغيط أن فلسطين تواجه مُخططاً شاملاً لإلغاء مشروع الدولة وتنفيذ التهجير والضم، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وأن الجانب العربي يرفض هذا المخطط ويتصدى له على كافة الأصعدة، مُتمسكاً برؤية الدولتين وبتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل لتحقيق السلام والتعايش في المنطقة.