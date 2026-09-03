طب قصر العيني تجدد شهادتي الأيزو لنظام إدارة الجودة والمؤسسات التعليمية

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، حصول كلية طب قصر العيني على تجديد شهادتي الأيزو لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 ونظام إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001:2018، بعد استيفاء المتطلبات والمعايير اللازمة للتجديد، بما يعكس التزام الكلية بالتطوير المستمر لمنظومتها التعليمية والإدارية، ويتسق مع استراتيجية الجامعة للارتقاء بجودة الأداء وفق المعايير الدولية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن تجديد شهادتي الأيزو لكلية طب قصر العيني من شركة QME يعكس حرص الكلية، بقياداتها وأساتذتها والعاملين بها، على ترسيخ نظم الجودة ومتابعة استيفاء معاييرها في مختلف العمليات والخدمات الأكاديمية والإدارية، ويؤكد مكانتها التنافسية المتميزة على المستوى الدولي في مجال التعليم الطبي، بما يدعم السمعة الأكاديمية لجامعة القاهرة ويسهم في تعزيز مكانتها في التصنيفات العالمية.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن إدارة الجامعة تواصل دعم خطط التطوير والتحديث بكلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية، والتوسع في تطبيق نظم الجودة واستكمال منظومة الاعتماد وفق المعايير الدولية، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية والبحثية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز القدرة التنافسية للجامعة إقليميًا ودوليًا.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود إدارة كلية طب قصر العيني وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مؤكدًا أن الحفاظ على شهادات الجودة وتجديدها يمثل مسؤولية مؤسسية مستمرة تتطلب التطوير الدائم، ورفع كفاءة الأداء، والمراجعة المنتظمة لنظم وآليات العمل، بما يضمن استدامة الجودة وتحقيق التحسين المستمر.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن تجديد شهادتي الأيزو يؤكد التزام الكلية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الجودة والمؤسسات التعليمية، وحرصها على توفير بيئة تعليمية وعملية آمنة وصحية ومحفزة لجميع الطلاب والعاملين.

وثمّن الدكتور حسام صلاح جهود وحدة ضمان الجودة بالكلية في متابعة تطبيق نظم الجودة، والاستعداد للمراجعات الدورية، والتأكد من استيفاء متطلبات المواصفات الدولية، بما يضمن استدامة تطبيق معايير الجودة والتطوير المستمر للأداء المؤسسي والتعليمي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للتطوير والتحول المؤسسي من خلال التوسع في تطبيق نظم الجودة والاعتماد وفق المعايير الدولية، ودعم الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، ورقمنة الخدمات والإجراءات، وتنمية قدرات الموارد البشرية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية وترسيخ مكانتها بين الجامعات الرائدة إقليميًا ودوليًا.