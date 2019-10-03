توقيع وثيقة استضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد 2021

تم الإعلان اليوم الخميس عن توقيع وثيقة استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم لكرة اليد السابعة والعشرين للرجال المقرر إقامتها عام 2021، بحضور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وقال وزير الشباب والرياضة المصري في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "إن مشاركة 32 منتخباً لأول مره في مونديال كرة اليد 2021 بدلا من 24 منتخباً يضعنا أمام تحد واضح يلزمنا جميعا بضرورة العمل على قدم وساق من أجل نجاح البطولة والخروج بها في أبهى صورة تعكس تفوق مصر وقدرتها على تنظيم واستضافة الاحداث والبطولات الدولية".

وأضاف "يعد اختيار الاتحاد الدولي لكرة اليد لمصر لاستضافة هذا الحدث بمثابة شهادة جدارة دولية وتأكيداً على الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها مصر وقدرتها على تحقيق النجاح على الوجه الأمثل لأكبر بطولات الاتحاد الدولي لكرة اليد".

وأوضح "تتضافر جهود مؤسسات الدولة المصرية لتوفير كافة الإمكانات المطلوبة لمونديال كرة اليد 2021 من بنية تحتية ومتطلبات فنية ولوجستية وإدارية وكوادر ذات الخبرات المتراكمة في مجال تنظيم البطولات الرياضية كعناصر مهمة وضرورة تحقق النجاح للبطولة بالمستويات التي نطمح اليها جميعا على المستويين التنظيمي والجماهيري".

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تعكف بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد على متابعة تجهيزات المونديال على صعيد توافر البنية الإنشائية وفقا للمعايير الدولية ، مبينا أنه يتم دوريا رصد ما تم إنجازه من إنشاءات بالصالات المغطاة المقرر لها استضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد.

وتابع أنه سيتم قريبا الانتهاء من انشاء الصالة المغطاه بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي احدى الصالات التي ستستضيف مجموعة ضمن منافسات البطولة، مشيراً أنه بالتوازي تستكمل باقي الإنشاءات وأعمال التطوير في الصالات الأخرى، مؤكداً أن جميع الصالات ستكون جاهزة قبل انطلاق المونديال بفترة كافية ووفقا لضوابط الاتحاد الدولي لكرة اليد.