تعرف علي الوحدات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

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توافد أهالي محافظة الأقصر للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تدخل ضمن ٥ محافظات تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عليهم منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وتطبق منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر في الوحدات و المراكز التالية:

البندر

مركز الكرنك الجديد

مركز صحة الأسرة

وحد ة القباحي الغربي

وحدة نجع الخطباء

البياضية

وحدة البغدادي

القرنة

وحدة حاجر الأقالتة

وحدة نجع البركة

الزينية

وحدة الزينية بحري

وحدة العشي

الطود

وحدة منشية النوبة

وحدة الضمان

أرمنت

وحدة الرزيقات قبلي

وحدة المحاميد بحري

إسنا

مركز الدير

مركز أصفون

مركز حي القرية

وحدة الشغب

وحدة كومير