 صور.. الاستخبارات الأمريكية تكشف ما قد يملكه «حزب الله» اللبناني من أنظمة دفاع جوي - بوابة الشروق
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صور.. الاستخبارات الأمريكية تكشف ما قد يملكه «حزب الله» اللبناني من أنظمة دفاع جوي

رويترز
نشر في: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 4:11 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 4:11 ص

نقل موقع INTELSky عن الاستخبارات الأمريكية أن "حزب الله اللبناني قد يمتلك نظامين للدفاع الجوي ويمكن تفعيلهما قريبا، وهما (بافار -373) إيراني الصنع، و(بانتسير) روسي الصنع".

وقال الموقع في تغريدة عبر "تويتر" إنه "يتم جمع بيانات الطائرة "بوينغ RC-135U" التابعة للقوات الجوية الأمريكية (64-14849 ، AE01D5)، والتي تمتلك نظام  "HOMER61 Combat Sent" لجمع المعلومات الاستخبارية الفنية عن أنظمة رادار الخصم، من أجل تطوير تحذيرات الرادار الجديدة أو المطورة، وأجهزة التشويش على الرادار، والشراك الخداعية، والصواريخ المضادة للإشعاع الموجودة في لبنان وسوريا".

 

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