الوكالة الدولية للطاقة توصى الاتحاد الأوروبي بالاقتصاد في استهلاك الغاز لتجنب انقطاع الامدادات

أوصت الوكالة الدولية للطاقة، الاتحاد الأوروبي، بالاقتصاد في استهلاك الغاز لتجنب نفاد الوقود من منشآت التخزين وانقطاع الإمدادات خلال الشتاء.

وجاء في تقرير سوق الغاز الذي عرضته الوكالة، اليوم الاثنين، في باريس إنه من أجل الحفاظ على احتياطي الغاز عند مستوى ملائم حتى نهاية موسم التدفئة، يجب تقليص الطلب بنسبة تتراوح ما بين 9 إلى 13% مقارنة بالمتوسط خلال الخمسة أعوام الماضية.

وأضاف التقرير أنه في ظل التدفق المنخفض للغاز الطبيعي المسال، سوف يضمن ذلك بقاء مخزون الغاز عند مستوى يتراوح ما بين 25 إلى 30%.

وبدون خفض استهلاك الغاز، وفي حال التوقف التام لإمدادات الغاز الروسي ابتداء من نوفمبر المقبل، فإن مستويات التخزين قد تتراجع إلى أقل من 5% إذا تم في نفس الوقت شحن كمية قليلة من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي. هذا من شأنه زيادة خطورة حدوث انقطاع في الإمدادات إذا حدثت موجة برد لفترة قصيرة.

ووفقا لتحليل الوكالة فإنه في ظل ارتفاع التدفق المرتفع للغاز الطبيعي المسال، فإن مستوى التخزين سوف يبقي أقل من 20%.

وقال كيسوكي ساداموري مدير أسواق وأمن الطاقة بالوكالة: "الغزو الروسي لأوكرانيا والانخفاض الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا تتسببا في ضرر كبير للمستهلكين والأعمال والاقتصاديات بأكملها، ليس فقط في أوروبا ولكن أيضا في الاقتصاديات الناشئة والنامية".

وأضاف: "مستقبل أسواق الغاز مازال غامضا، ليس فقط بسبب سلوك روسيا الطائش وغير المتوقع، الذي أضر بسمعتها كمورد يعتمد عليه، ولكن بسبب جميع الدلالات التي تشير إلى أن الأسواق سوف تبقي متعثرة حتى عام 2023".