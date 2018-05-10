الدوما الروسي يوافق على قبول 4 مناطق أوكرانية في قوام روسيا

وافقت لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون بناء الدولة والتشريعات الحكومية على مشروعات قوانين دستورية بقبول مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا للانضمام إلى روسيا.

جاء هذا خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، وذلك عقب توقيع الرئيس الروسي على معاهدات مع حكام هذه المناطق بشأن قبولهم للانضمام إلى روسيا عقب نتائج الاستفتاءات التي أجريت مؤخرا.

وأوضح عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) لشؤون التشريعات الدستورية، أن دخول كيانات جديدة إلى روسيا يتم على أساس معاهدات دولية ثنائية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع في 30 سبتمبر الماضي، على معاهدات مع حكام مناطق "دونيتسك" ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا؛ بشأن انضمامهم إلى روسيا عقب نتائج الاستفتاءات التي أجريت هناك.