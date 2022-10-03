قصر باكنجهام: الملك تشارلز يستقبل رئيس جنوب إفريقيا الشهر المقبل

أعلن قصر باكنجهام اليوم الاثنين، أن ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث سيستقبل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الشهر المقبل، في أول زيارة دولة إلى بريطانيا منذ أن خلف الملك تشارلز والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية الشهر الماضي.

وأوضح القصر في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن رامافوزا قبل دعوة تشارلز للقيام بزيارة دولة خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر المقبل، وسيرافق الزعيم الجنوب إفريقي زوجته تشيبو موتسيبي.

وقد زار الملك تشارلز جنوب إفريقيا في عدد من المناسبات، وكانت رحلته الأخيرة في عام 2011، مع الملكة القرينة كاميلا.