إصابة شخصين في مشاجرة بمنطقة المنصورية بالجيزة

أصيب شخصين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهما، في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة ووجود مصابين بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن إصابة شخصين، نقلا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما تمكنت القوات من القبض على المتهمين، وفرض كردون أمني بمحيط المشاجرة لمنع تجددها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.