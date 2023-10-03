فورد تسرح 243 عاملا في منشأة تابعة لها في شيكاغو

سرحت شركة فورد 243 عاملا في منشأة تابعة لها في شيكاغو هايتس في أعقاب الإضراب في منشأة شيكاغو أسيمبلي القريبة.

وتم الإعلان عن تسريح ما مجموعه 330 موظفا يوم الاثنين بين منشأة شيكاغو ستامبينج ومصنع ليما إنجين في أوهايو.

وتوفر كلتا المنشأتين قطع غيار لمصنع تجميع فورد المعطل في الجانب الجنوبي الشرقي من المدينة، حيث خرج الآلاف من الموظفين من وظائفهم يوم الجمعة في إضراب نقابة عمال السيارات المتحدين ضد شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى.

وقال المتحدث باسم فورد إيان ثيبودو يوم الاثنين: "عمليات التسريح هذه هي نتيجة للإضراب في منشأة شيكاغو أسيمبلي ، لأن هذين المنشأتين يجب أن يقللا من إنتاج الأجزاء التي يتم شحنها عادة إلى منشأة شيكاغو أسيمبلي".

وقال ثيبودو إن تسريح 243 عاملا في منشأة شيكاغو ستامبينج دخل حيز التنفيذ يوم السبت ، بينما تم تسريح 87 عاملا في منشأة أوهايو يوم الاثنين.

ولم يرد متحدث باسم نقابة عمال السيارات المتحدين على الفور على طلب للتعليق يوم الاثنين.