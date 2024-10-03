ضبط متهم بحيازة سلاح و25 كيلو حشيش مخدر في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجله؛ لاتهامه بحيازة سلاح أبيض و25 كيلو جراما من مخدر الحشيش، وذلك بقصد الاتجار.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل كمين للمتهم، حيث ألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة محل الضبط، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشته أقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، تم تحريز المضبوطات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.