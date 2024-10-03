جيش الاحتلال: اللواء السادس يشن غارات محددة الهدف ضد حزب الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قوات اللواء السادس تشن الآن غارات محددة الهدف لتدمير البنية التحتية لحزب الله اللبناني.

وأضاف جيش الاحتلال أن اللواء السادس بدأ، أمس الأربعاء، "القتال في جنوب لبنان بعد عام من الدفاع عن البلدات الشمالية"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

هذا وأعلن حزب الله اللبناني أنه قصف قاعدة سخنين الإسرائيلية للصناعات العسكرية في خليج عكا برشقة صاروخية.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والأوسط واعتراض عدد منها، فضلا عن رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان باتجاه كرمئيل واعتراض عدد منها.

ومنذ 23 سبتمبر، تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر عن 1119 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحا، ومليون و200 ألف نازح، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.