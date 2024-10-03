إسقاط 11 مسيرة أوكرانية فوق المقاطعات الروسية

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 11 مسيرة أطلقها نظام كييف لاستهداف الأراضي الروسية فوق مقاطعتي بيلغورود وفورونيج.



وكتب حاكم فورونيج ألكسندر غوسيف على قناة "تليغرام": "دمرت قوات الدفاع الجوي في مقاطعة فورونيج أكثر من 10 مسيرات، وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار".



بينما أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، عن إصابة امرأة نتيجة لهجوم أوكراني بمسيرة على المقاطعة.

وكتب عبر قناته على "تليغرام": "أسقط نظام الدفاع الجوي فوق مدينة ستاري أوسكول مسيرة أوكرانية ما أدى لإصابة امرأة.

وقدم فريق الإسعاف المساعدة الطبية للمرأة المصابة دون الحاجة لنقلها إلى المستشفى.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي والصاروخي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.