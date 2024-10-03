الجيش اللبناني يعلن استشهاد عسكري ثان باستهداف إسرائيلي في بنت جبيل

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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، استشهاد أحد العسكريين نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش في منطقة بنت جبيل – الجنوب.

وقال الجيش، في منشور على منصة إكس اليوم: "رد عناصر المركز على مصادر النيران".

وكان الجيش اللبناني قال، في منشور سابق: "استشهد أحد العسكريين وأصيب آخر بجروح نتيجة اعتداء من جانب العدو الإسرائيلي، وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة- مرجعيون".

وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان والعاصمة بيروت.

وطالت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين والمنشآت والطرقات، وأسفرت عن استشهاد وجرح المئات، كما أسفرت عن موجة نزوح كثيفة من المناطق.