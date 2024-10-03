 حكومة شرق ليبيا تعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط بشكل طبيعي - بوابة الشروق
الخميس 3 أكتوبر 2024 3:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حكومة شرق ليبيا تعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط بشكل طبيعي

بنغازي (ليبيا) (د ب أ)
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 3:24 م | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 3:24 م

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا، اليوم الخميس، رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ والمنشآت النفطية واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي.

وقال رئيس الحكومة أسامة حماد، في بيان اليوم، إن هذا القرار جاء دعما للجهود المبذولة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والتي تكلّلت بتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، وكذلك طبقا لمقتضيات المصلحة العامة.

وكانت الحكومة في شرق ليبيا أعلنت في الـ 26 أغسطس الماضي إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية بعد الأزمة التي شهدتها البلاد بخصوص إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير، وما نتج عنه من خلاف بين المجلس الرئاسي والبرلمان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك