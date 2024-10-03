أشاد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الغريم الأهلي بركلات الترجيح 4-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة ارينا بالسعودية.
صرح نصر لقناة أون تايم سبورتس قائلا: الزمالك استحق الفوز بكأس السوبر كان هناك رغبة كبيرة من اللاعبين الفوز باللقب وإسعاد الجماهير والرد على المشككين".
أضاف: شاهدت بعض لاعبي الأهلي تعالوا على الكرة في مباراة السوبر واتضح ذلك في تسديد ركلات الترجيح".
أكمل:" لعبا ونتيجة الزمالك يستحق التتويج وهي بطولة مستحقة تماما، وعندما تسخر من الخصم يتم معاقبتك".
أتم :"شيكابالا أستغل سخرية البعض لتحفيز اللاعبين ولعب دورا كبيرا في لم الشمل، واعتبره من أفضل من لمس كرة القدم بالقدم اليسرى".