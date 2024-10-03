 هشام نصر: التكبر سبب خسارة الأهلي أمام الزمالك.. وشيكابالا أفضل من لمس كرة القدم - بوابة الشروق
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هشام نصر: التكبر سبب خسارة الأهلي أمام الزمالك.. وشيكابالا أفضل من لمس كرة القدم

محمود عيسى
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 4:11 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 5:05 ص

أشاد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الغريم الأهلي بركلات الترجيح 4-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة ارينا بالسعودية.

صرح نصر لقناة أون تايم سبورتس قائلا: الزمالك استحق الفوز بكأس السوبر كان هناك رغبة كبيرة من اللاعبين الفوز باللقب وإسعاد الجماهير والرد على المشككين".

أضاف: شاهدت بعض لاعبي الأهلي تعالوا  على الكرة في مباراة السوبر واتضح ذلك في تسديد ركلات الترجيح".

أكمل:" لعبا ونتيجة الزمالك يستحق التتويج وهي بطولة مستحقة تماما،  وعندما تسخر من الخصم يتم معاقبتك".

أتم :"شيكابالا أستغل سخرية البعض لتحفيز اللاعبين ولعب دورا كبيرا في لم الشمل، واعتبره من أفضل من لمس كرة القدم بالقدم اليسرى".


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