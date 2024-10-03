سكاي نيوز عربية: مقتل 4 جنود إسرائيليين في مواجهات مع حزب الله جنوب لبنان

أفادت مصادر لفضائية «سكاي نيوز عربية»، بمقتل 4 جنود إسرائيليين في مواجهات مع حزب الله فجرًا، في مارون الراس جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني، إنه فجّر اليوم الخميس، عبوة ناسفة بقوة من لواء جولاني جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنه أوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

ونقلت صحيفة «النهار» اللبنانية، عن حزب الله قوله: «فجّرنا عبوة ناسفة بقوة من لواء جولاني في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الراس، كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة، وأوقعناهم بين قتيل وجريح».

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بوقوع «حدث أمني خطير على حدود لبنان»، مشيرة إلى أن «المروحيات هرعت إلى منطقة الحادث».

ونقلت قناة «الجزيرة»، عن الإعلام العبري قوله، إن «طائرات مروحية تنقل جنودا قتلى وجرحى بعد حدث أمني صعب في الشمال».

ونفذ حزب الله اللبناني منذ صباح اليوم، 19 عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال إسرائيل وجنوب لبنان.