تنظم مكتبة مصر العامة، برئاسة السفير عبدالرؤوف الريدي، ندوة ثقافية وفكرية بعنوان "أكتوبر 73.. حرب العظمة"، وذلك في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبمشاركة اللواء الدكتور سمير فرج، أحد أبرز الخبراء العسكريين والاستراتيجيين.

وتناقش الندوة كتاب "أكتوبر 73.. حرب العظمة" للكاتب الصحفي أحمد السرساوي، من خلال حوار يتناول أبرز محطات حرب أكتوبر 1973، والظروف التي سبقت الحرب، والتخطيط العسكري للمعركة، إلى جانب استعراض ما حققته القوات المسلحة المصرية من إنجازات خلال هذه الملحمة الوطنية.

وتأتي الندوة ضمن البرنامج الثقافي الذي تقدمه مكتبة مصر العامة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، انطلاقا من دورها في تنظيم الفعاليات التي تربط الأجيال الجديدة بتاريخ مصر الحديث، وتفتح المجال أمام النقاش حول الأحداث التاريخية وما تحمله من دلالات ودروس.

كما تسلط الندوة الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر، وما مثلته المعركة من محطة فارقة في التاريخ المصري والعربي، مع التوقف أمام عدد من الدروس المستفادة من التجربة العسكرية والسياسية للحرب، وأهمية استيعابها في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم.

ويشارك اللواء الدكتور سمير فرج في اللقاء بالحديث عن رؤيته للمعركة وتفاصيلها، مستندا إلى خبرته العسكرية والاستراتيجية، إلى جانب مناقشة ما يطرحه كتاب "أكتوبر 73.. حرب العظمة" من قراءة لأحداث الحرب وشهاداتها.

ومن المقرر أن تعقد الندوة في الرابعة عصر الأحد 4 أكتوبر 2026، بقاعة الندوات بالدور الثالث في مقر مكتبة مصر العامة الرئيسي بالدقي، بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالتاريخ والشأن العسكري، إلى جانب رواد المكتبة.

وتتيح الندوة مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول حرب أكتوبر، بما يسهم في تقديم قراءة مبسطة وموثقة لأحد أهم الأحداث في التاريخ المصري الحديث، وربط الأجيال الجديدة بذاكرة الانتصار وما ارتبط بها من تضحيات وبطولات.