مصدر بالصحة: انتهاء عمل «خانة» لتسجيل الأطفال من 15 لـ18 عاما للحصول على لقاح كورونا

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، الانتهاء من عمل خانة جديدة على موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد للأطفال تحت الـ18 عاما، وسيتم إتاحتها خلال ساعات للتسجيل عليها.

وأكد المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لـ"الشروق"، أن الخانة المخصصة للطلاب ستكون بجانب خانات الطلاب الجامعيين والعاملين بالتربية والتعليم، للتسهيل على الطلاب التسجيل على الموقع لتلقي اللقاح.

وذكر المصدر، أن قرار تطعيم الفئة من 15 إلى 18 عاما، سيعمل على تقليل الإصابات في المدارس، خاصة بين طلاب التعليم الفني والمهني الذي تتطلب دراستهم حضورهم إلى الورش والمصانع بشكل مستمر، ويتسبب تغيبهم في قصور العمل بهذه الورش والمصانع، والدراسة أيضا، إلى جانب أن تلك الفئة العمرية من الطلاب يكون تأثير الإصابة بفيروس كورونا أشد عليهم من الفئة الأقل عمرا.

وأوضح المصدر أن هذا الاتجاه في تطعيم الأطفال يأتي بالتزامن مع سياسة الدولة في التوسع لتطعيم أكبر فئة من المجتمع، لتطعيم 40% من المواطنين قبل نهاية العام الجاري، حيث يتم تطعيم حوالي نصف مليون مواطن تقريبا يوميا في مراكز تلقي اللقاحات وعددها 1100 مركز على مستوى الجمهورية، وتعمل الوزارة على زيادة هذه المراكز لتصل إلى 2000 مركز للتطعيم ضد كورونا.

ومن جهته، قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن تطعيم هذه الفئة العمرية عالميا كان له نتائج مهمة جدا أهمها خفض الإصابات، وعدم التعرض لأعراض شديدة في حالة الإصابة بالفيروس بين الطلاب المطعمين.

وأوضح الحداد لـ"الشروق"، أن الطلاب في المدارس يعتبروا من نواقل العدوى بين زملائهم الطلاب والمعلمين إلى الآباء والجدود والأقارب، وبالعكس، وبالتالي فإن خفض الاصابات لن يكون على مستوى المدارس فقط، بل على مستوى العائلات أيضا.

وأكد الحداد أن لقاح فايزر هو أنسب لقاح لهذه الفئة العمرية من الأطفال من سن 15 إلى 18 عاما، لأنه يعتبر من أخف اللقاحات، ومصر تسلمت منه أكثر من 8 ملايين جرعة حتى الآن، لافتا إلى أنه لا يوجد أعراض لتلقي اللقاح لهذه الفئة العمرية في الدول التي طعمتهم بالفعل.