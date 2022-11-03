 روسيا تفشل في استصدار قرار من مجلس الأمن بشأن أسلحة بيولوجية تقول إنها تنتج في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تفشل في استصدار قرار من مجلس الأمن بشأن أسلحة بيولوجية تقول إنها تنتج في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 1:04 ص | آخر تحديث: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 1:04 ص

فشلت روسيا في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي الأربعاء بشأن أسلحة بيولوجية، تقول موسكو إن الولايات المتحدة تنتجها في أوكرانيا.

ولم تحصل موسكو على موافقة الأصوات التسعة المطلوبة من هيئة الأمم المتحدة المؤلفة من 15 عضوا على مشروع القرار .

وصوتت روسيا والصين فقط لثالح مشروع القرار ، في حين صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضده، وامتنعت الدول الـ 10 المتبقية عن التصويت.

ويعتبر مشروع القرار محاولة متجددة من موسكو لتسليط الضوء على مزاعمها التي لم تقدم ما يدعمها.

وقدمت موسكو مرارا هذه التأكيدات التي انتقدتها في الماضي أوكرانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، والتي وصفت مزاعم روسيا بأنها جزء من حملة دعائية.

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