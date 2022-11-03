لجنة التخطيط في الأهلي تجتمع مع كولر قبل سفره إلى سويسرا

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تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قبل سفره إلى سويسرا من أجل مناقشة عدة أمور.

مسئولو النادي الأهلي وافقوا على طلب المدرب السويسري، بالسفر إلى بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية، للإطمئنان على أسرته.

وترغب لجنة التخطيط والمدرب السويسري فى استغلال فترة التوقف لمناقشة ملفات تتعلق بفريق الكرة منها، الترتيب لفترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل والصفقات المتوقع إبرامها لتدعيم صفوف الفريق.

كما يناقش كولر مع إدارة الأهلي تدريبات الفريق واستعداداته للارتباطات المقبلة في البطولة المحلية ودور المجموعة نمن بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي سيُقام فبراير المقبل.