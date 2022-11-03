الرئيسة اليونانية ووزير الدفاع يصلان إلى كييف

وصلت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو ووزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس اليوم الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف.



وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أنه من المتوقع أن تجري الرئيسة اليونانية ووزير دفاعها محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف .

وأضافت الوكالة أن ساكيلاروبولو ستعقد اجتماعا خاصا مع زيلينسكي وسينضم إليهما لاحقا وفود بلادهما.



وتأتي محادثات باناجيوتوبولوس مع ريزنيكوف بعد أسابيع من بدء اليونان شحن مركبات المشاة القتالية (بي إم بي 1) إلى أوكرانيا.



يذكر أن زيارة الرئيسة اليونانية كانت مقررة في البداية في منتصف أكتوبر، ورغم ذلك، تم تأجيل الموعد بسبب عقبات غير محددة. وأشارت صحيفة بروتو ثيما اليومية اليونانية إلى أنه لم يتم الإعلان عن الرحلة مقدما لأسباب أمنية.