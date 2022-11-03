روسيا وأوكرانيا: واشنطن تؤكد أن قادة روس ناقشوا استخدام الأسلحة النووية

وحسب ما علمت الشبكة، الشريك المحلي لبي بي سي في الولايات المتحدة، فإن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يشارك في هذه النقا

وقال البيت الأبيض إنه شعر بقلق عميق، حيال إمكانية استخدام السلاح النووي، خلال الأشهر الماضية، لكنه في الوقت نفسه أكد أنه لا توجد أي إشارة على الاستعداد الفعلي، لاستخدام السلاح النووي، من جانب روسيا.

شات.

واتهم ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الحكومة الروسية، الكرملين، الغرب "بتضخيم الموضوع عمدا"، على الرغم من أن توقيت النقاشات الروسية عالية المستوى، كان في منتصف الشهر الماضي.

وكانت تلميحات الرئيس بوتين، المعادية للغرب والمهددة بالتصعيد النووي، قد تزايدت قبل نحو شهرين، وتحدث مرات عدة عن إمكانية استخدام "كل السبل المتاحة" لحماية الأراضي الروسية، والمناطق التي ضمتها من أوكرانيا.

وقال بوتين "هذه ليست خدعة"، متهما الغرب بممارسة ابتزاز نووي، والتقليل من مستوى الأسلحة الروسية الحديثة، التي تفوق أي سلاح في ترسانة حلف شمال الأطلسي، الناتو.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي، في البيت الأبيض، جون كيربي، ردا على هذه التقارير، "لقد شعرنا بقلق عميق بخصوص هذه الاحتمالات، خلال الأشهر الماضية".

وبينما تتضاءل فرص روسيا في حسم المعارك في أوكرانيا، يبدو أن احتمالية استخدام السلاح النووي تتزايد.

واتهمت موسكو أوكرانيا، بالتجهيز لاستخدام "القنبلة القذرة"، التي تنشر الإشعاع، لكن أوكرانيا، والغرب، اتهموا روسيا بخلق مناخ يوجه أصابع الاتهام لكييف في حال استخدم هذا السلاح.

واتصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بنظرائه في تركيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، لشرح وجهة نظر بلاده بخصوص هذا الموضوع، ورغم ذلك، عندما قدم شويغو بعض الصور لتأكيد روايته، أكدت الحكومة السلوفينية، أن الصور مأخوذة، من أرشيف وكالتها الخاصة بإدارة التخلص من النفايات النووية، وتظهر أن أجهزة تتبع الدخان تسجل تواريخ تعود إلى 2010.