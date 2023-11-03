صندوق النقد الدولي يشيد بالتزام باكستان بتحقيق أهداف الربع الأول

أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان ، ناثان بورتر اليوم الخميس، بالتزام الحكومة الباكستانية بتحقيق أهداف الربع الأول وأشاد بجهودها وتدابيرها المتخذة في بعض المجالات الحيوية.

وقالت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية إن بورتر أكد خلال اجتماع مع وزيرة المالية الباكستانية المؤقتة الدكتورة شمشاد أختر، على أهمية مواصلة هذه الجهود للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وبحسب بيان صحفي لوزارة المالية الباكستانية في وقت سابق اليوم الخميس، رحبت الدكتورة شمشاد أختر بالوفد واتفقت معه فيما تحقق من تقدم في الترتيبات الاحتياطية .

وأطلعت الوزيرة بعثة الصندوق على التدابير المالية التي تتخذها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي.