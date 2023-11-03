نصر الله: طوفان الأقصى أحدثت زلزالا في إسرائيل على كل المستويات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن معركة "طوفان الأقصى" أحدثت زلزالا أمنيا وعسكريا وسياسيا ونفسيا على مستوى الكيان الإسرائيلي.

وأكد نصر الله خلال كلمة متلفزة، أن المعركة التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ضد إسرائيل، أثبتت للإسرائيليين أنفسهم أن بلدهم "أوهن من بيت العنكبوت"، مشددا على أن الهدف الإسرائيلي بالقضاء على حركة حماس "غير قابل للتحقيق".

ولفت إلى أن إسرائيل طلبت أموالا وأسلحة من الولايات المتحدة منذ اليوم الأول للحرب، مضيفا الإدارة الأمريكية أسرعت للإمساك بإسرائيل التي كانت تهتز لتستعيد زمام المبادرة.

وقال نصر الله إن " العالم سيكتشف أن أغلب من يقولون إنهم مدنيون قتلتهم حماس قد قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي"، لافتا إلى أن ما يجري في غزة يكشف "غباء وحمق وعجز" الجانب الإسرائيلي.

وشهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان، تصعيدا ملحوظا مع إعلان حزب الله قصف 19 موقعا إسرائيليا "في وقت واحد"، بينما رد جيش الاحتلال بـ"قصف واسع النطاق".

وقال حزب الله إنه نفذ 19 هجوما متزامنا على مواقع للجيش الإسرائيلي، أمس، مع استخدام طائرتين مسيرتين متفجرتين، في أكبر هجوم للجماعة فيما يبدو حتى الآن في الصراع المستمر منذ نحو أربعة أسابيع.