السياحة والآثار تحتفل بالذكرى السنوية لافتتاح متحف شرم الشيخ

احتفلت وزارة السياحة والآثار، بالذكرى السنوية لافتتاح متحف شرم الشيخ، أول متحف للآثار المصرية في محافظة جنوب سيناء، أنشئ المتحف ليكون مركزًا ثقافيًا استثماريًا وملتقى للحضارات الإنسانية على مر العصور.

وتعود فكرة إنشاء متحف شرم الشيخ إلى عام ١٩٩٩م، حيث بدء العمل في المشروع منذ عام ٢٠٠٣م، وافتتح المتحف افتتاح رئاسي في يوم 31 أكتوبر عام ٢٠٢٠م.

يضم المتحف ثلاث قاعات عرض تحتوي على ما يقرب من ٥٢٠٠ قطعة أثرية، ويتناول متحف شرم الشيخ نشأة الحضارة المصرية وتطورها وكيف أبدع المصريون القدماء تلك الحضارة العريقة والرائدة في العديد من المجالات.

كما يسلط سيناريو العرض المتحفي الضوء على الإنسان المصري وسلوكه تجاه البيئة من حوله وكيفية التعايش مع كائناتها التي قدسها ورعاها واستمد منها العديد من المعاني المختلفة في رحلته مع الحياة وكيف أسهمت مصر كملتقي للحضارات في خلق أواصر التواصل واستيعاب الثقافات الوافدة إليها وتأصيل فكرة التعايش وقبول الآخر.

يمتد المتحف علـى مساحة ١٩٢ألـف متر مربع، تشتمـل على قاعات العـرض المتحفي والعـرض الخارجي، بالإضافة إلـى منطقة ترفيهية تضم عددًا من المطاعم والبازارات ومحال الحرف التراثيـة، بالإضافة إلى مسرح مكشـوف وسـاحـات لإقامـة الاحتفالات والفعاليـات ليكــون المتحـف مقصـدًا سياحيـًا وترفيهيًا يجعل من زيارتـه تجربة مميزه للسياحة المحلية والعالمية.