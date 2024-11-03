اشتكى المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الأحد، من وجود فجوات في الزجاج الواقي من الرصاص الذي كان يتحدث من خلفه.

وقال في خطاب دام 90 دقيقة قبل يومين من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثلاثاء، إنه لن يمانع مطلقا إذا أطلق شخص النار على وسائل الإعلام للوصول إليه، وفق وكالة رويترز.

أشار ترامب إلى وجود فجوات في الألواح الزجاجية المحيطة به.

وكان بمقدور بعض الصحفيين رؤية ترامب من خلال إحدى الفجوات في أثناء تجمعه الانتخابي الذي عقده في ليتيتس بولاية بنسلفانيا.

ونجا ترامب من محاولتي اغتيال هذا العام، تسببت إحداهما في إصابته برصاصة في أذنه خلال تجمع حاشد في يوليو الماضي، في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقال ترامب وهو يستعرض الفجوات الموجودة في الألواح الزجاجية: «للوصول إلي، يجب على شخص ما أن يطلق النار على إعلام الأخبار الكاذبة، لن أمانع مطلقا».

وأصدر ستيفن تشيونج المتحدث باسم حملة ترامب، بيانا قال فيه إن الرئيس السابق حريص على سلامة وسائل الإعلام.

وجاء في البيان: «تصريح الرئيس بشأن وضع الزجاج الواقي لا علاقة له بتعرض وسائل الإعلام للأذى أو أي شيء آخر، بل يتعلق بالتهديدات الموجهة إليه والتي أجَّجتها الخطابات الخطيرة من جانب الديمقراطيين».