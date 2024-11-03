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ارتفعت أسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع بنحو 4 قروش في كل من البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل 48.92 جنيه للشراء و49.02 جنيه للبيع.

وارتفع في البنك التجاري الدولي ليسجل 48.94 جنيه للشراء و49.04 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية سجل ارتفع الدولار ليصل إلى 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع.

وسجل في مصرف أبو ظبي الأسلامي ليسجل 48.97 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع.

ويعقد اليوم مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.

وقالت جورجيفا، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الخريف لعام 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، أكتوبر الماضي، أن الصندوق منفتح على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف بشكل أفضل.

وتابعت: «لكننا لا نستطيع القيام بعملنا بشكل صحيح، إذا تم التخلي عما يجب القيام به خصوصًا أن ذلك سيرفع التكلفة».

وكان البنك المركزي قرر في مارس الماضي تحرر سعر الصرف لتنخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 38%.