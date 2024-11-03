أكد عمر مرموش، لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أنه عمل كثيرًا على تطوير الجانب الهجومي لديه خلال الفترة الماضية.

وتألق عمر مرموش في فوز فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام بوخوم بسبعة أهداف مقابل هدفين، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني الممتاز، حيث سجل هدفًا من ركلة حرة مباشرة، وصنع هدفين آخرين.

وقال عمر مرموش في تصريحات نقلتها صحيفة كيكر الألمانية: "أشعر أنني في حالة جيدة.. لقد عملت كثيرًا على تطوير نفسي، خاصة في إنهاء الهجمات والتمركز".

وأضاف: "مباراتنا أمام بوخوم كانت ممتعة جدًا.. يمكننا تحقيق الكثير إذا واصلنا العمل بالطريقة نفسها، والجميع جاهز وحريص على مساعدة آينتراخت فرانكفورت".

وتابع: "الهدف الذي سجلته؟ شعرت عندما وضعت الكرة على الأرض بأنها ستدخل المرمى.. لم أسجل هدفًا من ركلة حرة منذ وقت طويل لذا أنا سعيد جدًا بهذا الهدف وآمل أن أسجل المزيد".

وأتم عمر مرموش تصريحاته قائلًا: "قدرة آينتراخت فرانكفورت على حسم المركز الثالث في الدوري الألماني هذا الموسم؟ سنرى، نحن لا ننظر بعيدًا، ولا نقارن أنفسنا بالفرق الكبيرة، وسنحاول فقط تحقيق أفضل ما نستطيع".