بشري تصل البحرين للمشاركة في مهرجان البحرين السينمائي

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وصلت الفنانة بشري إلي البحرين للمشاركة في مهرجان البحرين السينمائي بدورته الرابعة المقرر إنعقادها من يوم 3 إلي 7 من شهر نوفمبر الجاري حيث تشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة أفلام الطلبة.

وشاركت بشري مؤخراً في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة والذي أقيم في الفترة ما بين 24 أكتوبر إلي 1 نوفمبر، كما شاركت أبضاً في في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة للدورة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والذي أقيم شهر ستبمبر الماضي.

وتعكف بشري حاليا علي استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" كما تحضر لعدد من الأعمال علي مستوي الإنتاج والتمثيل أيضا.

وعرض مؤخرا مسلسل "طبيبة شرعية" للفنانة بشرى علي شاشة قناة المحور و "stc"، وهو من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.