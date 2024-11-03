ميقاتي يتابع خطف إسرائيل لمواطن لبناني ويطلب من وزير الخارجية تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن

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تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قضية اختطاف إسرائيل للمواطن لبناني عماد أمهز في منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان.



وأجرى نجيب ميقاتي اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون واطلع منه على التحقيقات الجارية في ملابسات القضية.

كما أجرى رئيس الحكومة اتصالا بقيادة اليونيفيل التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية وتنسق في هذا الأمر مع الجيش اللبناني.

وطلب نجيبب ميقاتي من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن حول قضية خطف إسرائيل مواطن لبناني من منطقة البترون.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية ووضع الأمور في نصابها.

ونفذت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي قوامها 25 جنديا إنزالا بحريا في منطقة البترون شمال لبنان واختطفت "قياديا" في حزب الله وفق ما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية أن المختطف يدعى عماد أمهز وهو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية ويتلقى تعليمه في معهد مدني.

وأفاد الوزير اللبناني بأن ما وثقه فيديو متداول لعملية الاختطاف، صحيح.



وتأتي هذه التطورات مع استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان والعملية العسكرية البرية في الجنوب.

وفي المقابل يواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، كما يطلق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.

إلى ذلك، ذكر الإعلام العبري أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإنهاء عملياته البرية في لبنان وتنفيذ خطط إعادة الانتشار قريبا على خلفية محادثات وقف إطلاق النار.

هذا، وبلغ عدد الضحايا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على لبنان 2968 قتيلا و13319 جريحا منهم 71 قتيلا و169 جريحا جراء الهجمات الإسرائيلية على البلاد يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.