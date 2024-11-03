قال عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن كاميلا هاريس لديها فرصة للفوز بصورة أكبر من دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «Ten»، مساء الأحد، أن الحزب الديمقراطي الداعم لهاريس يتعامل بمهارة شديدة في الانتخابات الحالية.

وأشار إلى أن ترامب يتحدث على أن دولة الاحتلال صغيرة، ومن الضروري أن تتوسع في الضفة الغربية، وسيعمل على وقف الحرب على ما هي عليه الآن، وسيطلب من أوروبا الدفاع عن نفسها، بدلاً من الاعتماد على الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية استطاعت التعامل مع الرئيس دونالد ترامب في السابق، في ظل وجود تحالفات مصرية إقليمية قوية.

وشدد على أن مصر دولة قديمة وثابتة وممتدة عبر التاريخ، وموجودة في التراث الإنساني، على خلاف ما هو موجود في المنطقة.