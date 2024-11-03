قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم الأحد؛ نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن محافظة مطروح الأكثر تأثرًا بالأمطار، موضحة أن فرص الأمطار تتراوح ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية.

وتوقعت أن تشهد باقي محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فرص أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، قائلة إن الأمطار تمتد خفيفة إلى محافظات جنوب الوجه البحري، ومناطق من حلايب وشلاتين، وبعض المناطق من القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزءًا من أشعة الشمس خلال فترة النهار؛ الأمر الذي يزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة.

وذكرت أن درجات الحرارة تعد حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، متوقعة أن تسجل العظمى على القاهرة 26 درجة.

وأشارت إلى أن الأجواء خريفية معتدلة نهارًا على أغلب المحافظات الشمالية، ومائلة للحرارة على المحافظات الجنوبية، وتتراوح ما بين مائلة للبرودة إلى بادرة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن الانخفاض في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات المساء، مستمر خلال الأسابيع المقبلة، منوهة أن المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي، الأكثر تأثرًا بهذا الانخفاض.

وأفادت بأن كميات الأمطار ستقل خلال الأيام المقبلة، وستنحسر فقط في بعض الأماكن الساحلية، مع عودة تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر.

وناشدت المواطنين ارتداء الملابس الخريفية، خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، والقيادة بهدوء تام على الطرق خلال فترة تكون الشبورة المائية، والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية بصورة دورية.