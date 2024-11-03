حزب الله يعلن قصف تجمعات لقوات الاحتلال في 8 مستوطنات برشقات صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، قصف تجمعات لقوات الاحتلال في 8 مستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية، منذ صباح اليوم الأحد، وحتى اللحظة.

وأكد في بيانات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأحد، أن الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه.

وأشار إلى أن «عناصر المقاومة استهدفوا الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد، تجمعًا لقّوات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة زرعيت، وتجمعا آخر في مستوطنة شوميرا، وآخر في إيفن مناحم، بصليةٍ صاروخية».

ولفت إلى أنهم «استهدفوا الساعة 8 صباحًا (بالتوقيت المحلي) ‏تجمعاً لقوّات جيش الاحتلال في ‏مستوطنات: متسوفا، وبرعام، وروش هانيكرا وشلومي بصليةٍ صاروخية».

وذكر أنهم «استهدفوا الساعة 10:00 صباحًا للمرّة الثانية، تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏شلومي بصليةٍ صاروخية كبيرة، وتجمعًا لقوات الاحتلال في ‏مستوطنة شامير بصليةٍ صاروخية كبيرة».