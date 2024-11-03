أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق يوم السبت عن إجراءات تخص المتضررين من الأمطار والسيول.



وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني للمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية بالشروع الفوري في إغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغرب العراق وبالتنسيق بحشد جهود التشكيلات العسكرية والمدنية والقدرات الهندسية وتقديم كل المساعدة والعون اللازمين للأهالي بالسرعة المطلوبة فقد شرعت قيادة العمليات المشتركة بجملة من الإجراءات".

وأصدرت العمليات المشتركة أوامر بفتح مقرات مسيطرة لقيادات العمليات وقيادات شرطة المحافظات غير المرتبطة بقيادة عمليات للتنسيق مع المحافظين ومديريات البلديات والطرق والجسور في المحافظة.

وأمرت بتحشيد جميع الجهود والكوادر الخدمية والهندسية لإغاثة القرى والممتلكات العامة والخاصة المتضررة من جراء السيول والأمطار.

وطالبت بإعداد الخطط السريعة الخاصة بالإخلاء والإنقاذ وفتح الطرق وتحديد الطرق البديلة.

ودعت في بيانها إلى التنسيق مع دوائر وزارات النفط والكهرباء والإعمار والإسكان والموارد المائية ومديريات الطرق والجسور والدفاع المدني وجميع الدوائر ذات العلاقة حول اتخاذ الإجراءات للحفاظ على البنى التحتية والتقليل من الأضرار الناجمة من الفيضانات والسيول وتصريف مياه الأمطار.

وطالبت أيضا بإجراء عمليات الإجلاء الفوري للعوائل المتضررة باستخدام جميع الوسائل المتيسرة كأسبقية أولى في حالات حدوث السيول والفيضانات.

كما طالبت بتهيئة كل معدات الجهد الهندسي اللازم (المعدات الهندسية) وانفتاحها بالمواقع التي تشهد هطول أمطار غزيرة وفيها سيول تؤثر على البنية التحتية والمواطنين والقطعات، بالإضافة إلى متابعة المواقع والنقاط والأبنية البعيدة والواقعة على خط السيول وإجراء اللازم بصددها.

وشددت العمليات المشتركة في بيانها على ضرورة حماية ملاجئ الأعتدة والمشاجب والمستودعات والمواقع الحيوية من الفيضانات مع تحديد حركة العجلات المدنية والعسكرية في الوديان والمناطق التي تشهد سيولا شديدة وعالية.

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق استمرار هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى حتى يوم الأحد، محذرة من حدوث سيول في المناطق الشرقية من البلاد.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري إنه وحسب توقعات قسم التنبؤ الجوي ستكون هنالك أمطار رعدية في الليل ببعض مناطق الوسطى والشمالية وتستمر الى يوم الأحد.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون هنالك زخات مطر في الصباح الباكر على العاصمة بغداد خاصة وأن العراق تأثر بالمنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر.

وصرح بأن "المناطق التي ستتأثر بالمنخفض الجوي ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة تصل إلى 3 درجة مئوية"، مرجحا تحسن الأجواء بعد ظهر الأحد.

وأشار إلى أن الأمطار ستكون شديدة الغزارة الأحد والاثنين في إقليم كردستان وأكثر منطقة ستتاثر بالأمطار هي محافظة السليمانية".

جدير بالذكر أن مديريات التربية الست في بغداد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس يوم الأحد.