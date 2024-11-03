الهجرة الدولية: إطلاق مشروع جديد لتحسين الصرف الصحي باليمن بتمويل سعودي

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأحد، إطلاق مشروع جديد لتحسين خدمات الصرف الصحي لفائدة عشرات الآلاف من الفئات الأكثر ضعفا في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وقالت المنظمة في بيان لها، "إنها أطلقت بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعا حيويا بقيمة 25ر2 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 185ألف شخص في مأرب من المجتمعات المستضيفة والنازحين داخليا".

وأضاف البيان، أن هذه المبادرة الممتدة لفترة 12 شهر، تهدف إلى توفير الدعم الأساسي في مجال الصرف الصحي والنظافة من خلال تحسين المرافق، ودعم القدرات المحلية لإدارة النفايات، وتعزيز الظروف المعيشية لتكون صحية وأكثر أمانا، وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل للمجتمعات المتضررة بشدة من الصراع القائم.

وقال عبدالستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، إن "هذا المشروع يعد شريان حياة لسكان مأرب، الذين يواجهون بعضا من أصعب الظروف في اليمن".

وأوضح أنه في ظل معاناة مئات الآلاف من الناس للحصول على خدمات الصرف الصحي الأساسية "توفر هذه المبادرة الإغاثة الفورية مع وضع الأساس لحلول دائمة يقودها المجتمع".

وأشار البيان إلى أن محافظة مأرب، تشهد ضغوطًا هائلة على بنيتها التحتية وخدماتها الأساسية، كونها تضم أكبر تجمع للنازحين في البلاد".

وذكر البيان أن "اكتظاظ مواقع النزوح أدى ألى زيادة الضغط على الموارد المحلية، ما جعل العديد من الناس لا يصلون إلى الخدمات الكافية من الصرف الصحي والمياه النظيفة وأنظمة إدارة النفايات، ومن خلال رفع القدرات المحلية وتعزيز البنية التحتية توفر هذه المبادرة الإغاثة الفورية وتزيد من القدرة على الصمود على المدى الطويل وتعزز الاكتفاء الذاتي للمجتمعات المحلية.

وتشهد اليمن صراعا مسلحا منذ نحو عشر سنوات أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال اليونان ولا تقارير عن أضرار

سالونيك( اليونان) (أ ب)

قالت السلطات اليونانية إن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال اليونان مساء اليوم الأحد.

وذكر معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية إن الزلزال وقع قبالة ساحل شبه جزيرة خالكيذيكي، على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب شرق سالونيك، ثاني أكبر مدينة في اليونان.

وقال المعهد إن الزلزال وقع الساعة السابعة وثلاث دقائق مساء بالتوقيت المحلي (1703 بتوقيت جرينتش) على عمق 9ر15 كيلومتر، مضيفا أنه تم تسجيل زلزال بقوة 2ر4 درجة بعد أربع دقائق، إلى جانب عدة هزات أصغر.

وقال كوستاس بابازاكوس، أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية وعلم الزلازل بجامعة سالونيك، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): "هناك صدع صغير في المنطقة، والتي تشهد نشاطا زلزاليا معتدلا.. ستكون مفاجأة كبيرة إذا وقع حدث كبير".

وقال مسئولو الشرطة وخدمات الإطفاء لوسائل الإعلام المحلية إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن.