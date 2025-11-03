توافد قادة ومسؤولين دوليين إلى الدوحة للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

وصل عدد من القادة والمسؤولين الدوليين إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.

ووصل إلى الدوحة اليوم الأحد كل من نائب الرئيس الصيني هان تشنج والملك فيليب ملك بلجيكا والرئيس الكولومبي جوستافو بيترو ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورئيس وزراء ناميبيا إيليا نجوراري، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتعتبر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية أول اجتماع رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة يعقد خارج نيويورك أو جنيف وذلك وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة للمنظمة الدولية.