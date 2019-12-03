وزيرة الثقافة: مهرجان «المسرح العربي» خطوة رائدة على طريق المستقبل

أعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن سعادتها بانطلاق فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، مؤكدة أن هذا المهرجان يأتي تأكيدًا لدور مصر الرائد في مجال تدريس الفنون بشكل علمي وأكاديمي، وهو بمثابة خطوة رائدة على طريق المستقبل.

ورحبت عبد الدايم - في كلمتها خلال حفل افتتاح فعاليات مهرجان "المسرح العربي"، مساء اليوم الثلاثاء، بمكتبة الإسكندرية - بالفرق العربية المشاركة في هذه التظاهرة الفنية، موجهة تحية شكر وتقدير وإعزاز لكل من ساهم في خروج المهرجان إلى النور، وبخاصة الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، وصاحب فكرة المهرجان، والدكتور علاء عبد العزيز ، رئيس المهرجان، و الطالب بفرع الأكاديمية بالإسكندرية محمد عبد الوهاب مدير المهرجان، وجميع الفنانين المكرمين وأعضاء لجنة التحكيم.

وفي كلمته، قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الاهتمام بالثقافة والفنون وتطوير الفكر والعقل وتشجيع الإبداع ، تأتي على قائمة أولوياته.

ولفت محافظ الإسكندرية إلى أنه يقوم خلال الفترة المقبلة بعدة جولات ميدانية ، للوقوف على المشكلات التي تتعرض لها المحافظة وحلها، مؤكدًا أنه مستعد لاستقبال المواطنين في أي وقت لتلقي شكواهم وحلها.

من جهته، قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن نشأة مصر الحديثة ارتبطت بالمسرح، لافتًا إلى دور الفن في مواجهة التطرف والإرهاب إلى جانب دوره في تشكيل الوجدان والارتقاء بالذوق العام ، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية ترعى الفنون بجميع أشكالها.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي يقام بمشاركة ٧ دول عربية هي مصر، الكويت، السعودية، الأردن، المغرب، عمان ولبنان، وتستمر فعالياته حتى الأحد القادم.