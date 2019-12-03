الشكاوى الحكومية: تلقينا 4316 شكوى و448 حالة طبية خلال نوفمبر







قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت 4316 شكوى وطلب استغاثة صحية خلال شهر نوفمبر 2019، من خلال قنوات تلقى الشكاوى بالمنظومة، حيث تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها وكان من بينها 448 حالة لمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية تتطلب تدخلاً طبيا سريعا بمختلف التخصصات الطبية، بعد اجتماعه مع الدكتور مصطفى مبدولي، رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن الحالات الطبية تنوعت بين الحاجة إلى توفير أسرة عناية مركزة، وجراحات المخ والأعصاب، والعظام، وجراحات القلب والصدر، ومناظير الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أمراض بجهاز المناعة، وحضانات أطفال مبتسرين بكل أنواعها، وإجراء جراحات دقيقة لإصلاح تشوهات نتيجة للعيوب الخلقية بالأطفال حديثي الولادة، تشمل كلاً من: عيوب خلقية بالقلب، والجهاز الهضمي والعمود الفقري، والأنف والأذن، والشفة الأرنبية، لافتا إلى أن هذه الحالات شهدت استجابات سريعة من القيادات المختصة في وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف المصرية.

وتناول مُدير مُنظومة الشكاوى الحكومية، أمثلة عن الحالات التي تم التعامل معها خلال الشهر، من بينها استغاثة من مواطن بمحافظة الفيوم تعرض نجل عمه (ع.ع.ع) البالغ نت العمر 40 عاما لحادث سير أثناء تواجده فى ليبيا، مما أدى الى إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.

وتم التنسيق مع الدكتور عبد الحميد السعيد، وكيل مديرية الصحة بمطروح، ومع هيئة الإسعاف المصرية لاستقبال الحالة بمنفذ السلوم فور وصولها للأراضي المصرية، ونقل المريض وحجزه بمستشفى النجيلة العام بمرسى مطروح، وتقديم الإجراءات الطبية اللازمة لحين استقرار الحالة، كما تم الاستجابة لرغبة أهل المُصاب ونقله إلى مُستشفى الفيوم العام، بالتنسيق مع إدارة المُستشفى وهيئة الإسعاف المصرية، لقربها من محل إقامته.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى استغاثة من مواطن بمحافظة القليوبية يعانى نجله (أ.ع.أ) البالغ من العمر 5 سنوات من نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وكسر بعظام الفك وتهتك بالرئة نتيجة سقوط نجله من الدور الخامس، ويحتاج عناية مركزة بجهاز تنفس صناعي.

وتم التنسيق مع عميد كلية الطب جامعة القاهرة لاستقباله وهيئة الإسعاف المصرية لنقله، وتم حجزه بوحدة العناية المركزة وإجراء الإجراءات الطبية اللازمة.

وأوضح الرفاعي أنه تم تلقى استغاثة من مواطنة بمحافظة الجيزة يعانى زوجها (خ.ش.ع) البالغ من العمر 42 عاما، من نزيف بالمخ ويحتاج الى تدخل جراحي فورى، وموجود بإحدى المستشفيات الحكومية وغير متوفر بها قسم جراحة مخ واعصاب.

وتم التنسيق مع مدير مستشفى جامعة عين شمس التخصصي فرع العبور لحجز المريض وهيئة الاسعاف المصرية لنقله، وتم إجراء التدخل الجراحي الفوري، واستمرت المتابعة حتى استقرار الحالة الصحية للمريض، واستغاثه من مواطنه بمحافظة بورسعيد تعانى طفلتها (ك.م.ع) البالغة من العمر يومان من عيوب خلقية (انسداد فتحتى الأنف الخارجية)، مما يمثل خطورة على حياتها.

كما تم التنسيق مع الدكتور أسامة عنتر، عميد طب جامعة قناة السويس لحجز الطفلة، وهيئة الإسعاف المصرية لنقلها، وعمل التدخل الجراحي السريع ومتابعتها حتى استقرار الحالة الصحية لها.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: تم تلقى استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى شقيقه (ح.ف.م)، من نزيف داخل جذع المخ وتدهور شديد بدرجة الوعى ومحجوز بأحد المستشفيات الخاصة مع عدم القدرة على تحمل نفقات العلاج، وتم التنسيق مع مدير مستشفى أم المصريين وحجز المريض بوحدة الرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعي وتقديم كافة الخدمات الطبية، واستغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعانى نجله (م.م.س) البالغ من العمر 18 يوما من عيوب خلقية تتمثل في ارتفاع نسبة كرات الدم البيضاء، واعوجاج في العمود الفقري، ومشاكل بالمخ ويحتاج الى حضانة مجهزة.

كما تم التنسيق مع مدير مستشفى العجوزة وحجز الطفل بحضانة مخصصة وعرضه على استشاري جراحه مخ وأعصاب لمتابعة حالته، واستغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعاني والده (م.ع.ا) من جلطة بالمخ وقصور شديد بوظائف الكلى، وموجود بإحدى المستشفيات الخاصة وغير قادر على تحمل النفقات، وتم التنسيق مع الدكتور ياسر الجميل، مدير مستشفى مبرة مصر القديمة، وهيئة الإسعاف المصرية لنقل الحالة وحجزها بوحدة الرعاية المركزة بالمستشفى، وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة.